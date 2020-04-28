Люксембург перевірить на коронавірус усіх жителів
Про це повідомляє Luxembourg Times.
"Люксембург планує протестувати все своє населення на наявність смертельного коронавірусу, щоб зрозуміти, як він поширюється в країні", - заявив міністр освіти Люксембургу Клод Мейш.
Як зазначається, уряд країни виділив 40 мільйонів євро на здійснення тестів.
Загальне тестування має розпочатися 19 травня й триватиме протягом місяця. Щодня планується здійснювати 20 тисяч лабораторних тестів.
Першими тестування пройдуть студенти та викладачі - перед поновленням навчального процесу у ВНЗ країни.
Наразі в Люксембурзі підтверджено 3 729 випадків коронавірусу, з яких 88 - летальні.
За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 083 453, з них 212 498 летальних і 934 140 осіб одужали.
Фото: luxtimes.lu