Люксембург перевірить на коронавірус усіх жителів

Уряд Люксембургу планує здійснити тестування всього населення країни на коронавірус.

Про це повідомляє Luxembourg Times.

"Люксембург планує протестувати все своє населення на наявність смертельного коронавірусу, щоб зрозуміти, як він поширюється в країні", - заявив міністр освіти Люксембургу Клод Мейш.

Як зазначається, уряд країни виділив 40 мільйонів євро на здійснення тестів.

Загальне тестування має розпочатися 19 травня й триватиме протягом місяця. Щодня планується здійснювати 20 тисяч лабораторних тестів.

Першими тестування пройдуть студенти та викладачі - перед поновленням навчального процесу у ВНЗ країни.

Наразі в Люксембурзі підтверджено 3 729 випадків коронавірусу, з яких 88 - летальні.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 083 453, з них 212 498 летальних і 934 140 осіб одужали.

Фото: luxtimes.lu