Журналіст FT "шпигував" за конкурентами у Zoom — The Independent

Журналіст газети Financial Times Марк Ді Стефано підслуховував конфіденційні відеодзвінки у Zoom конкурентних новинних організацій, де редактори та керівники повідомляли працівникам про зниження зарплат та інші зміни через коронавірус.

Про це повідомляє The Independent.

«Марк Ді Стефано, який був тимчасово відсторонений FT на час розслідування інциденту, отримав доступ до приватних розмов у Zoom, проведених The Independent та The Evening Standard, на яких журналісти видань дізналися, як заходи, введені через пандемію коронавірусу, впливатимуть на них», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, обліковий запис, зареєстрований на робочу електронну адресу Ді Стефано, долучився до приватної відеорозмови працівників The Independent протягом 16 секунд від її початку. Відео користувача було вимкнено, але журналісти побачили, як його ім'я висвітилося на екрані, перш ніж він вийшов із онлайн-наради.

Через п’ять хвилин до цієї ж конференції приєднався новий анонімний обліковий запис, також без відео.

Пізніше з’ясувалося, що цей обліковий запис анонімного користувача, який залишався на онлайн-зустрічі до самого кінця, пов'язаний з мобільним телефоном, який використовував Ді Стефано.

Так журналіст дізнався про економічні наслідки кризи для видань-конкурентів. Після цього він опублікував дані у своєму Twitter та на сайті Financial Times.

«Ми поважаємо свободу слова і розуміємо виклики збору новин, але The Independent вважає присутність стороннього журналіста на брифінгу співробітників абсолютно необґрунтованим вторгненням у конфіденційність наших співробітників», — прокоментував редактор газети Крістіан Бротон.

Як зазначається, Марк ді Стефано та видання Financial Times відмовилися від коментарів.