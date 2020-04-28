В Іспанії смертність від COVID-19 йде на спад

Кількість померлих від коронавірусу за останні 24 години в Іспанії становить 301 особу.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«Станом на вівторок, кількість щоденних загиблих від коронавірусу в Іспанії становила 301 особу», - йдеться у повідомленні.

Вчора повідомлялося про 331 загиблого.

Загалом в Іспанії вже померло 23 822 особи від захворювання на коронавірус.

За даними МОЗ, у країні зареєстровано 210 773 випадки COVID-19, серед яких 102 548 людей вилікувалися й залишили лікарні.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 064 895, серед яких 211 609 смертей та 922 581 випадків одужання пацієнтів.