У Білорусі - понад 900 нових випадків коронавірусу за добу

У Білорусі зареєстровано 12 208 осіб з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

"У Білорусі, за даними на 28 квітня, зареєстровано 12 208 осіб з позитивним тестом на COVID-19 - це 7,5 відсотка від кількості проведених тестів", - йдеться у повідомленні.

За добу кількість інфікованих зросла на 919 осіб, напередодні ​​приріст становив 826 осіб.

За даними міністерства, загалом в країні від коронавірусу померли 79 осіб, а одужали й виписані 1993 пацієнти.

Наголошується, що в країні вже проведено 161 028 тестів на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 квітня, кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 064 895, серед яких 211 609 смертей і 922 581 випадок одужання пацієнтів.

Фото: TUT.BY