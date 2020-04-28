Демократи скасували праймеріз у штаті Нью-Йорк - The Hill

Демократична партія США вирішила скасувати праймеріз у штаті Нью-Йорк, заплановані на 23 червня, через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Hill.

«…Президентські праймеріз штату (Нью-Йорк – ред.) були скасовані через занепокоєння з приводу пандемії коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, скасування праймеріз потенційно може знизити поріг голосів, необхідних для номінації у президенти.

Штат Нью-Йорк став першим у США, де праймеріз скасували. Раніше їх перенесли в 16 штатах.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив, що не планує відтерміновувати проведення президентських виборів у країні через пандемію коронавірусу.

Вибори нового президента США відбудуться 3 листопада.

Станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 064 895, з них 211 609 летальних, 922 581 людина одужала.

Станом на 27 квітня у штаті Нью-Йорк було зафіксовано понад 293 тисячі випадків зараження коронавірусом, 22 612 осіб померли.

До трійки найбільш уражених COVID-19 держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).