Біля узбережжя Каліфорнії скупчились 30 танкерів, бо ніде розвантажити нафту
Про це повідомляє Bloomberg.
«Танкери, які перевозять обсяг нафти, що може забезпечити 20% світового попиту, скупчилися біля узбережжя Каліфорнії, оскільки їм немає де розвантажитися через колапс попиту на цю сировину. Майже 30 танкерів стоять від моста Лонг Біч до затоки Сан-Франциско», - йдеться в повідомленні.
За даними паризької компанії Kpler SAS, яка відстежує рух танкерів, це найбільша кількість нафти, яка за один раз перебувала біля західного узбережжя США.
Як відомо, попит на нафту різко впав через пандемію коронавірусу, бо велика кількість людей перебуває вдома, тому немає такої потреби у паливі для літаків і авто, яка є зазвичай. Також велика кількість підприємств зупинилася і не використовує сировину.
Як повідомлялося, лише 27 квітня ціна на американську нафту обвалилася на 27% на тлі заповнення сховищ для її зберігання.
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