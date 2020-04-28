Біля узбережжя Каліфорнії скупчились 30 танкерів, бо ніде розвантажити нафту

Майже 30 нафтових танкерів стоять біля узбережжя Каліфорнії — їх використовують як плавучі сховища нафти, бо на сьогодні її нікуди подіти, а сховища на суші заповнені.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Танкери, які перевозять обсяг нафти, що може забезпечити 20% світового попиту, скупчилися біля узбережжя Каліфорнії, оскільки їм немає де розвантажитися через колапс попиту на цю сировину. Майже 30 танкерів стоять від моста Лонг Біч до затоки Сан-Франциско», - йдеться в повідомленні.

За даними паризької компанії Kpler SAS, яка відстежує рух танкерів, це найбільша кількість нафти, яка за один раз перебувала біля західного узбережжя США.

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Як відомо, попит на нафту різко впав через пандемію коронавірусу, бо велика кількість людей перебуває вдома, тому немає такої потреби у паливі для літаків і авто, яка є зазвичай. Також велика кількість підприємств зупинилася і не використовує сировину.

Як повідомлялося, лише 27 квітня ціна на американську нафту обвалилася на 27% на тлі заповнення сховищ для її зберігання.

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