Кількість померлих від коронавірусу у Польщі зросла до 539

Станом на 27 квітня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 11761 особи, 539 осіб померли, а 2466 – вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом становить 11761 особу, померли 539 осіб. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”, - йдеться у повідомленні МОЗ Польщі.

У польських лікарнях перебувають понад 2,7 тис. людей, заражених коронавірусом, на карантині в домашніх умовах – понад 78 тис., під епідеміологічним наглядом – понад 18 тис. осіб.

У Польщі на сьогодні проведено 297 тис. тестів, за останню добу виконано 7,2 тис. тестів.

У понеділок речник міністерства охорони здоров’я РП Войцех Андрусевич повідомив: якщо кількість заражених на COVID-19 в Польщі й надалі зберігатиметься на рівні минулого тижня (300-400 осіб на добу - ред.), то незабаром відбудуться подальші послаблення режиму обмежень.

Як відомо, уряд Польщі підготував чотири етапи виходу з кризи. Зокрема, на першому етапі з 20 квітня відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі. Другий етап, який передбачає відкриття деяких закладів культури (музеїв, галерей, бібліотек), відновлення роботи готелів та хостелів, а також будівельних супермаркетів у вихідні дні, може розпочатися у першій половині травня. Наприкінці травня планується відновлення чемпіонату Польщі з футболу у вищому дивізіоні без участі глядачів.

Фото: АА