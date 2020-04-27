У великих містах Китаю відкривають школи

Великі міста Китаю починають дозволяти учням середніх і старших шкіл повертатися на навчання, відкриваючи навчальні заклади на тлі спаду захворюваності на коронавірус в країні.

Про це повідомляє ВВС.

«Учні старших шкіл у найбільших містах Китаю починають повертатися на навчання після спалаху коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Так, наприклад, до школи повертаються учні середніх і старших шкіл Шанхая, тоді як у Пекіні дозволили відновити заняття учням, які готуються до вступних іспитів.

В Ухані, де почався спалах коронавірусу, 6 травня мають відкритися середні школи.

Як зазначає видання, школи в інших частинах Китаю почали відкриватися кілька тижнів тому.

Існують побоювання з приводу можливої ​​другої хвилі інфекції, тому заходи соціального дистанціювання у навчальних закладах як і раніше суворо дотримуються: студенти повинні носити маски і сидіти на безпечній відстані один від одного.

Наразі в Китаї зареєстровано 82 830 випадків коронавірусу, зокрема 4 633 смерті і 77 474 одужали. За сьогодні в країні було зафіксовано всього 3 випадки COVID-19.

Фото: АА