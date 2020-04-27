Медслужби США розповіли про нові симптоми коронавірусу

Центри з контролю та запобігання захворюваностям США (CDC) заявили про існування шести можливих симптомів коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті центрів.

«Ці симптоми можуть проявлятися через 2-14 днів після впливу вірусу: лихоманка, кашель, задишка або ускладнене дихання, застуда, повторюваний тремор з ознобом, біль у м'язах, головний біль, біль у горлі, повторна втрата смаку або відчуття запаху», - йдеться у повідомленні.

Раніше серед можливих симптомів COVID-19 вказувались підвищена температура, задишка та кашель.

У Центрах з контролю та запобігання захворюваностям США радять, що якщо у хворого з’явиться ускладнене дихання, постійний біль або тиск у грудях, втрата орієнтації або неможливість розбудити людину, посиніння губ або обличчя – необхідно негайно звернутися до лікаря.

Також зазначається, що люди похилого віку та ті, хто страждає від важких захворювань серця, легенів або мають діабет, схильні до більш високого ризику розвитку ускладнень від хвороби COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 у світі досягла 3 004 120 та включає 207 119 смертей від цієї хвороби і 882 772 одужання.