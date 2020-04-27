Дипломати ПАРЄ не виключають, що літню сесію можуть скасувати

Парламентська асамблея Ради Європи через пандемію коронавірусу та запроваджений у Франції та інших країнах-членах карантин проводитиме засідання комітетів у відеорежимі.

Про це йдеться у спеціальній рубриці на сайті ПАРЄ, присвяченій реагуванню на загрозу COVID-19, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наступна пленарна сесія Асамблеї призначена на 22-26 червня 2020 року. На даний момент ці дати залишаються у силі, і підготовча робота триває. Декілька комітетів опрацьовують питання сесії, які Асамблея може вирішити у контексті кризи", - заявили у ПАРЄ.

Зокрема, нині до проєкту порядку денного літньої сесії внесено проєкт резолюції щодо дотримання прав людини в умовах пандемії COVID-19.

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Водночас у дипломатичних колах ПАРЄ не виключають, що літня сесія може буде скасована.

Як також наголосили у секретаріаті Асамблеї, зміни до нинішнього робочого процесу ПАРЄ є тимчасовими.

Як повідомлялося, весняна пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка планувалася на 20-24 квітня, була скасована через спалах коронавірусу.