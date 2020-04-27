У Чорногорії за добу - жодного випадку COVID-19

Упродовж останньої доби в Чорногорії не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє портал Vijesti.

«Від учорашнього звіту до 8:30 сьогодні лабораторії Інституту громадського здоров’я завершили аналіз 97 зразків – серед них не виявлено нових випадків інфікування коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Наразі в Чорногорії зафіксовано 321 випадок COVID-19. Померли семеро пацієнтів. Одужали 153 особи.

Чорногорія, як і багато інших європейських країн, почала вже поступовий вихід із карантину.

Ця країна стала останньою в Європі, де були виявлені випадки зараження коронавірусом.

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