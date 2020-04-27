У країнах Балтії - майже 4 тисячі хворих на COVID-19

У країнах Балтії кількість інфікованих новим коронавірусом зросла до 3,9 тисячі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Естонії - 1 647 осіб, повідомляє естонський Департамент здоров'я.

За його даними, в країні за останній день виявлено 4 нові випадки зараження коронавірусом, помер один літній пацієнт. Загалом за весь період померли 50 осіб. Стаціонарного лікування потребують 95 хворих, 7 з яких перебувають на контрольованому диханні. З лікарень було виписано 233 особи.

На цей час, як повідомляє МОЗ Литви, в країні виявлено 1449 інфікувань, за неділю медики встановили 11 нових випадків COVID-19. За час пандемії померли 42 особи. Одужали 474 пацієнти.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за 26 квітня коронавірус було підтверджено у 6 осіб. Кількість інфікованих в країні зросла до 818 випадків. 41 пацієнта госпіталізовано, з них 5 - з тяжким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 80 пацієнтів. За минулий день один пацієнт помер, загалом за весь період - 13. Одужали за час епідемії 267 осіб.

Станом на 27 квітня у світі зареєстровано 3 004 892 випадки зараження коронавірусом, з них 207 262 летальні, 882 993 особи одужали.