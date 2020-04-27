В Іспанії від коронавірусу вже одужали понад 100 тисяч осіб

Кількість осіб, що вилікувалися від коронавірусу в Іспанії, становить вже 100 875 людей.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

"Всього 100 875 пацієнтів одужали й були виписані з лікарні", - йдеться у повідомленні.

Водночас за останню добу в Іспанії загинуло 331 людина, у той час як у неділю цей показник становив 288 осіб.

Всього в країні померло вже 23 521 людина.

Зазначається, що загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії - 209 465.

За словами керівника Координаційного центру МОЗ Фернандо Саймона, нині спостерігається позитивний тренд в еволюції коронавірусу в Іспанії.

Станом на 27 квітня кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 у світі досягла 3 004 120 та включає 207 119 смертей від цієї хвороби і 882 772 одужання.

Фото: АА