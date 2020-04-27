Коронавірусом заразилися майже 900 російських військових

З березня по 26 квітня коронавірус було виявлено у 874 російських військовослужбовців.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

«Під час суцільного тестування в збройних силах РФ в період з березня по 26 квітня ц.р. встановлено 874 військовослужбовці з позитивним результатом, з них проходять лікування: в госпіталях Міноборони Росії - 314 осіб.; в ізоляторах за місцем служби - 175 осіб; в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - 6 осіб.; ізольовані вдома - 379 осіб », - йдеться у повідомленні.

Також коронавірус виявлено у 779 російських курсантів і слухачів військових вузів. З них в госпіталях Міноборони Росії знаходяться 304 особи, в ізоляторах за місцем служби - 354 особи, в лікувальних установах системи цивільного охорони здоров'я - 9 осіб, ізольовані вдома - 112 осіб.

COVID-19 виявлено також у 192 викладачів і вихованців військових довузівських установ. З них у госпіталях Міноборони Росії перебувають вісім осіб, в ізоляторах навчальних закладів - 15 осіб, в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - дев'ять осіб, в будинках відпочинку Міноборони Росії - 160 осіб.

Читайте також: Науковці спрогнозували варіанти виходу Італії з карантину

Крім того, захворіли 245 осіб з-поміж цивільного персоналу збройних сил РФ. З них у госпіталях Міноборони Росії лікування проходять 25 осіб, в цивільних лікарнях - 33 особи, ізольовані вдома - 175 осіб, в будинках відпочинку Міноборони Росії - 12 осіб.

В Міноборони РФ стверджують, що в усіх військових частинах та організаціях військового відомства щодня проводяться профілактичні та діагностичні заходи з особовим складом, а також - дезінфекція транспорту, службових і житлових приміщень.

У листопаді 2017 року указом президента РФ встановлена ​​чисельність російських збройних сил - 1 млн 902 тис. 758 осіб, 1 млн 13 тис. 628 з них є військовослужбовцями, решта - цивільним персоналом.

Фото: АА