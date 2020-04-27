Трамп спростував повідомлення про звільнення міністра охорони здоров'я

Трамп спростував повідомлення про звільнення міністра охорони здоров'я

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп особисто спростував інформацію про можливе звільнення голови МОЗ країни Алекса Азара через ситуацію з епідемією коронавірусу.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Повідомлення про те, що я маю намір звільнити міністра охорони здоров'я Алекса Азара неправдиві. Мейнстрімні ЗМІ знають про це, але вони відчайдушно намагаються створити видимість хаосу та безладу в умах громадськості. Вони жодного разу не зателефонували, щоб запитати. Алекс відмінно працює!» - зазначив Трамп.

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Як відомо, раніше в американських ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість звільнення глави міністерства охорони здоров’я країни Алекса Азара.

США посідають перше місце у світі за числом заражених COVID-19 і померлих від цієї хвороби. Станом на 27 квітня у країні підтверджено понад 987 тис. випадків інфікування, більше 55 тис. людей померли.

Фото: The White House

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