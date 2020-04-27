Трамп спростував повідомлення про звільнення міністра охорони здоров'я

Президент США Дональд Трамп особисто спростував інформацію про можливе звільнення голови МОЗ країни Алекса Азара через ситуацію з епідемією коронавірусу.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Повідомлення про те, що я маю намір звільнити міністра охорони здоров'я Алекса Азара неправдиві. Мейнстрімні ЗМІ знають про це, але вони відчайдушно намагаються створити видимість хаосу та безладу в умах громадськості. Вони жодного разу не зателефонували, щоб запитати. Алекс відмінно працює!» - зазначив Трамп.

Як відомо, раніше в американських ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість звільнення глави міністерства охорони здоров’я країни Алекса Азара.

США посідають перше місце у світі за числом заражених COVID-19 і померлих від цієї хвороби. Станом на 27 квітня у країні підтверджено понад 987 тис. випадків інфікування, більше 55 тис. людей померли.

Фото: The White House