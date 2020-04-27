У Нью-Йорку тестуватимуть на коронавірус в аптеках
Про це у Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.
«Я підпишу розпорядження, що дозволяє незалежним фармацевтам проводити діагностичні тести на коронавірус», - зазначив він.
I will sign an Executive Order allowing independent pharmacists to conduct diagnostic Coronavirus tests.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 25, 2020
This will unlock a network of over 5,000 pharmacies as COVID-19 testing locations.
Social distancing measures still apply.
This will help us meet new lab capacity.
Куомо вказав, що завдяки цьому проводити тести на COVID-19 зможуть понад 5 тисяч аптек. Водночас він нагадав про необхідність дотримання соціального дистанціювання.
Як повідомлялося, у США підтверджено понад 960 тис. випадків COVID-19, причому найбільше - майже 290 тис. - саме у штаті Нью-Йорк.
За останніми даними, у світі зафіксовано 2,97 млн випадків зараження коронавірусом, з них майже 206 тис. летальних, понад 873 тис. осіб одужали.