У Нью-Йорку тестуватимуть на коронавірус в аптеках

У Нью-Йорку тестуватимуть на коронавірус в аптеках

Укрінформ
В американському штаті Нью-Йорк дозволять проводити діагностичні тести на виявлення COVID-19 в аптеках.

Про це у Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

«Я підпишу розпорядження, що дозволяє незалежним фармацевтам проводити діагностичні тести на коронавірус», - зазначив він.

Куомо вказав, що завдяки цьому проводити тести на COVID-19 зможуть понад 5 тисяч аптек. Водночас він нагадав про необхідність дотримання соціального дистанціювання.

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Як повідомлялося, у США підтверджено понад 960 тис. випадків COVID-19, причому найбільше - майже 290 тис. - саме у штаті Нью-Йорк.

За останніми даними, у світі зафіксовано 2,97 млн ​​випадків зараження коронавірусом, з них майже 206 тис. летальних, понад 873 тис. осіб одужали.

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