У Росії за добу виявили 6,3 тисячі випадків коронавірусу, найбільше у Москві

За останню добу в Російській Федерації діагностували 6 346 нових випадків COVID-19, при цьому загальна кількість хворих у РФ становить 80 851.

Такі дані оприлюднені на сайті стопкоронавирус.рф.

Згідно з цими даними, найбільше число нових випадків COVID-19 за добу зареєстровано у Москві - 2 971, Підмосков'ї - 576 і Нижньогородській області - 153.

За добу в РФ померли 66 осіб з коронавірусом (стільки ж, скільки днем ​​раніше). Всього з моменту початку епідемії в країні померли 747 інфікованих.

Одужали 6 732 осіб (+517 осіб за добу).

Як повідомлялося, на ранок 26 квітня в світі зафіксовано 2 922 063 випадки коронавірусу, в тому числі 203 307 летальних, 837 109 людей одужали.