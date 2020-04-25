У Нідерландах зареєстрували 37 190 хворих із COVID-19
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 120 людей померли, виявлено 655 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 37 190 хворих і 4 409 померли”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення обмежувальних заходів з 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.
Дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту. А від 13 до 18 років дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції - 1,5 метра.
Стоматологам та зубним гігієністам було дозволено працювати. Залишено заборону на роботу для перукарів, масажистів. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх.
Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.
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