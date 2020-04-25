У Нідерландах зареєстрували 37 190 хворих із COVID-19

У Нідерландах станом на середину дня 25 квітня кількість заражених коронавірусом зросла до 37 190.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 120 людей померли, виявлено 655 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 37 190 хворих і 4 409 померли”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення обмежувальних заходів з 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту. А від 13 до 18 років дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції - 1,5 метра.

Стоматологам та зубним гігієністам було дозволено працювати. Залишено заборону на роботу для перукарів, масажистів. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх.

Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

Фото: AA