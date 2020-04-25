У Стокгольмі закрили останню вугільну електростанцію

Стокгольмське енергопостачальне підприємство Stockholm Exergi закрило вугільну ТЕЦ KVV6 (Kraftvärmeverk 6).

Це була остання вугільна електростанція в Стокгольмі, йдеться на офіційному каналі компанії в YouTube.

Зазначається, що на ТЕЦ було дві котельні, одна з яких була виведена з експлуатації ще восени. Інша залишалася як резерв, але не була залучена до роботи через м'яку зиму. Остаточне закриття відбулося із завершенням опалювального сезону і на два роки раніше запланованого терміну.

"Наша мета полягає в тому, щоб вся наша продукція вироблялася з відновлюваних або перероблених джерел енергії", - наголосив генеральний директор Stockholm Exergi Андерс Егельруд.

Стокгольм планує повністю припинити використання викопного палива у всіх секторах економіки до 2040 року, а Швеція в цілому зобов'язується повністю перейти на відновлювані джерела енергетики до того ж терміну, і стати кліматично-нейтральною до 2045 року.