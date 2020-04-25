Ще на одному бойовому кораблі ВМС США зафіксували спалах коронавірусу

На бойовому кораблі ВМС США USS Kidd, екіпаж якого складається з понад 300 осіб, виявлено спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив у п'ятницю американський телеканал CNN.

"На великому протичовновому кораблі ВМС США, який виконує місію боротьби з наркотрафіком, зафіксовано спалах коронавірусу - його виявлено щонайменше у 18 членів екіпажу", - зазначається в повідомленні.

USS Kidd став другим бойовим кораблем США, на борту якого було виявлене масове зараження коронавірусом. Інформацію про спалах підтвердив і Пентагон, який уточнив, що екіпаж налічує 330 осіб.

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За словами речника Пентагону Джонатана Гоффмана, перший матрос із симптомами хвороби кілька днів тому був доправлений до лікарні в Сан-Антоніо. Зараз його стан стабільний. Однак згодом симптоми проявилися в інших членів екіпажу корабля.

В оборонному відомстві зауважили, що корабель наразі повертається до порту, щоби пройти дезінфекцію.

Як повідомлялося, раніше цього місяця стало відомо про спалах коронавірусу на американському авіаносці "Теодор Рузвельт". Наразі кількість інфікованих моряків на його борту продовжує зростати й досягла 840. Понад 4000 членів екіпажу авіаносця висадили на острові Гуам. Всім їм зробили тест на коронавірус.