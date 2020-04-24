У Франції за добу зменшилась кількість смертей від COVID-19

У Франції протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померло 389 людей, що помітно менше, ніж у попередні дні, коли добова кількість померлих перевищувала 500.

Про це повідомляє BFMTV.

«За останні 2 тижні кількість пацієнтів, переведених до відділень інтенсивної терапії, зменшується, як і число померлих... За останню добу від коронавірусу загинули 389 людей, що помітно менше, ніж у попередні дні, коли добова кількість померлих перевищувала 500», - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Франції становить 22 245, з них 13 852 людини померли в будинках для літніх, а 8 393 – у лікарнях.

Зменшується у країні й загальна кількість госпіталізованих – на сьогодні у лікарнях Франції перебуває 28 658 осіб з симптомами коронавірусної хвороби, що на 561 пацієнта менше, ніж напередодні.

Загалом від початку епідемії коронавірусом у Франції заразилося 122 577 осіб.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 771 184 випадки зараження коронавірусом, з них 193 972 летальні, 768 040 осіб одужали.

Фото: АА