У США кількість смертей від коронавірусу перевищила 50 тисяч

Кількість людей, які вже загинули від коронавірусу на території США, перевищила цієї п’ятниці рубіж у 50 тисяч.

Про це свідчать дані Worldometer. Станом на вечір 24 квітня кількість летальних випадків COVID-19 у США становить 50 952. Кількість пацієнтів, які одужали, – 90 261. Загальна ж кількість випадків коронавірусу становить 895 072. Це майже третина від усіх зафіксованих випадків у світі. Читайте також: Трамп думає над продовженням карантину після 1 травня Таким чином, Сполучені Штати Америки зараз є найбільш ураженою COVID-19 країною світу. Фото: АА