У США кількість смертей від коронавірусу перевищила 50 тисяч
Укрінформ
Кількість людей, які вже загинули від коронавірусу на території США, перевищила цієї п’ятниці рубіж у 50 тисяч.
Про це свідчать дані Worldometer.
Станом на вечір 24 квітня кількість летальних випадків COVID-19 у США становить 50 952. Кількість пацієнтів, які одужали, – 90 261.
Загальна ж кількість випадків коронавірусу становить 895 072. Це майже третина від усіх зафіксованих випадків у світі.
Таким чином, Сполучені Штати Америки зараз є найбільш ураженою COVID-19 країною світу.
Фото: АА