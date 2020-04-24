У Нідерландах вже понад 36,5 тисячі заражених коронавірусом

У Нідерландах станом на середину дня 24 квітня 2020 кількість хворих на COVID-19 зросла до 36 535.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 112 людей померло, виявлено 806 нових хворих (на COVID-19). Загалом (у країні - ред.) 36 535 хворих і 4 289 померло”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення запровадження заходів через коронавірус після 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Стоматологам та зубним гігієністам було дозволено працювати, інші контакті професії, зокрема, перукарі, масажисти, наразі не можуть повернутися до роботи. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх.

Дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту. А від 13 до 18 років також дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції - 1,5 метра.

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Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.