На роботу після карантину: ЄС оприлюднив інструкції

Європейське Агентство з безпеки та здоров’я на роботі (EU-OSHA) оприлюднило у п’ятницю інструкції щодо створення безпечних умов для повернення працівників на робочі місця після карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

“Ці інструкції надають відповіді на практичні питання, які можуть виникати у роботодавців, наприклад, як мінімізувати ризики інфікування на робочому місці, яким чином піклуватися про робітників, що захворіли, та інші. Документ допоможе роботодавцям та бізнесу організувати впорядковане повернення працівників на робочі місця та надати їм необхідні поради», - заявив з цього приводу Єврокомісар з питань роботи та соціальних прав Ніколас Шміт.

Інструкція охоплює такі сфери, як оцінка ризиків на робочих місцях, залучення працівників до загальної політики безпеки, допомога людям, що перенесли хворобу, кадрове планування та навчання персоналу, шляхи ефективного інформування людей тощо.

Її підготовлено EU-OSHA спільно з Єврокомісією за участю Дорадчого комітету ЄС із безпеки та здоров’я на роботі та Комітету головних інспекторів у сфері безпеки і здоров’я на робочих місцях.