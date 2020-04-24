У Балтії кількість хворих з коронавірусом сягнула 3,8 тисячі

Кількість випадків COVID-19, виявлених у країнах Балтії, зросла до 3799 осіб. Темпи зростання захворювання останнім часом зменшилися.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Естонії - 1605 осіб, повідомляє Департамент здоров'я країни.

Згідно з його даними, в Естонії за останній день виявлено 16 нових випадків зараження коронавірусом, помер один пацієнт літнього віку. Загалом за весь період померли 46 осіб. Стаціонарного лікування потребують 103 хворі, з них 6 перебувають на контрольованому диханні. З лікарень було виписано 206 осіб.

У Литві на цей час виявлено 1410 інфікувань, за четвер медики встановили 12 нових випадків COVID-19, повідомляє литовське МОЗ. Повідомляється, що два пацієнти померли, загалом за час пандемії померли 40 осіб. Одужали 430 пацієнтів.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за 23 квітня коронавірус було підтверджено у 6 осіб. Кількість інфікованих у країні зросла до 784 випадків. 40 пацієнтів госпіталізовано, з них 6 - з важким перебігом захворювання. Виписані з лікарень були 74 пацієнти. За минулий день один пацієнт помер, загалом за весь період - 12. Одужали за час епідемії 133 людини.

За даними сайту Worldometer, станом на 24 квітня у світі зареєстровано 2 736 181 випадок зараження коронавірусом, з них 191 422 летальні, 751 799 осіб одужали.