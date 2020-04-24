У Росії кількість випадків коронавірусу перевищила 68000, найбільше хворих у Москві

За минулий день у Російській Федерації зафіксували близько 6 тисяч нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 68,5 тисячі.

Такі дані оприлюднено на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з його даними, за 23 квітня в Росії було зареєстровано 5847 нових випадків коронавірусу в 81 регіоні; загалом кількість хворих становить 68 544 особи.

Найбільше нових випадків COVID-19 зареєстровано в Москві - 2957, загалом - 36 897 позитивних діагнозів. Ще 611 нових хворих виявлено в Московській області, 253 - в Петербурзі, 113 - в Дагестані.

Кількість жертв захворювання сягнула 615, за добу померли ще 60 осіб по всій країні. Кількість тих, хто одужав, після вірусу зросла до 5534, за останній день у Росії повністю одужали 671 людина.

За даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 733 503 випадки зараження коронавірусом, з них 191 176 летальних, 751 276 осіб одужали.

фото: АА