Євросоюз засуджує погрози чеченської влади російським журналістам

Європейський Союз закликав владу Росії провести ретельне розслідування щодо погроз з боку владних структур у Чечні на адресу російських журналістів та забезпечити захист представникам ЗМІ.

Заяву речника ЄС оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«Європейський Союз закликає російську владу засудити та провести розслідування погроз з боку державних структур у Чечні проти журналістки Олени Милашиної та забезпечити її безпеку», - йдеться у документі.

Речник наголосив, що ЄС засуджує всі погрози, словесні нападки на журналістів, які виконують свою роботу.

«Впродовж кількох минулих років ми бачили, що простір для незалежної журналістики та цивільного суспільства в Російській Федерації значно скоротився. Часто надходять повідомлення про інциденти, пов’язані з утисками, погрозами та насильством проти журналістів. Ми очікуємо, що Російська Федерація дотримуватиметься міжнародних та власних зобов’язань і забезпечить, щоб журналісти могли працювати у безпечному середовищі, без страху або репресій», - підкреслив речник ЄС.

Він також закликав російську владу провести повне розслідування нападу на Милашину та адвоката Марину Дубровіну, вчинений 6 лютого, та притягнути винних до відповідальност.

«Ми занепокоєні спробами примусити журналістів мовчати, які включають, зокрема, кримінальне переслідування журналістки Світлани Прокоп’євої, якій висунуті звинувачення у виправданні тероризму за її критичні ремарки про дії російської влади, що загрожує їй 7-ма роками ув’язнення. Свобода преси має дотримуватися, і всі звинувачення проти неї мають бути зняті», - йдеться у заяві речника Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше омбудсмени ФРН і Франції закликали РФ відреагувати на погрози смертю з боку чеченського керівництва на адресу журналістки Олени Милашиної.

Президент Чеченської Республіки Росії Рамзан Кадиров 13 квітня розмістив на платформі Instagram відеоролик, в якому погрожує журналістці Милашиній, закликаючи російську розвідку «зупинити цих нелюдів».

Раніше Милашина опублікувала статтю в «Новой газете» про поширення COVID-19 у Чечні.