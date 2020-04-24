В Польщі п’ятий день вирує пожежа у найбільшому національному парку

П’ятий день поспіль у найбільшому в Польщі Бєбжанському національному парку (північний схід країни) триває гасіння пожежі, яка охопила площу 6 тис. га.

Про це повідомляє управління пожежної служби у Підляському воєводстві Польщі.

“Зараз до гасіння пожежі задіяно 61 пожежний розрахунок, близько 350 рятувальників, зокрема 282 рятувальники державної пожежної служби, 72 рятувальники добровільної пожежної служби, 50 військовослужбовців військ територіальної оборони та значна кількість представників місцевої спільноти на громадських організацій”, - йдеться в повідомленні.

Місцевим пожежним допомагають колеги з Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств, а також з Познані та Кракова.

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Як зазначається, пожежі не перевищують загальну площу 6 тис. га. Пожежогасіння відбувається як пожежниками на землі, так і літаками та гелікоптерами з повітря.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рятувальникам вдалося обмежити площу пожеж в Національному парку.

Як інформувалося, пожежі у Бєбжанському національному парку стаються щороку, але, як правило, вони не перевищують площу 200 га упродовж року. Нинішня пожежа є найбільшою за обсягами за останні понад 10 років.

Бєбжанський національний парк розташований на території площею близько 59 тис. га. Він розміщений у багнистій місцевості, де є багато рідкісних видів рослин і тварин.