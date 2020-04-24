Коронавірус у Польщі: одужали майже дві тисячі людей, 463 померлих

Станом на 24 квітня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 10759-ти, з яких 463 особи померли, а 1944 людини вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом становить 10759 осіб, померли 463 особи. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

У польських лікарнях перебувають понад 3 тис. людей, заражених коронавірусом, на карантині – майже 98 тис., під епідеміологічним наглядом – 20,5 тис.

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За останню добу поліція перевірила дотримання режиму карантину у понад 81 тис. осіб і виявила 180 порушень.

Як повідомлялося, уряд Польщі підготував чотири етапи виходу з кризи. Зокрема, на першому етапі відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі.

Фото: АА