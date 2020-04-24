COVID-19. Дорожня карта "відкриття Америки" на чотири етапи

Аналітики в США активно обговорюють стратегії перемоги над коронавірусом

Великі сподівання не мають бути абстрактними. Дедалі більше бажаючи вирватися із лабетів самоізоляції, країни замислюються над тим, а насправді – як ЦЕ зробити? Отже, почали складатися дорожні карти, які етап за етапом прописують урядові кроки: як, де і коли після пандемії слід знімати соціальні обмеження.

Ніякої футурології чи утопічних марень. Спочатку слід зробити ці непрості кроки, а вже потім поговоримо про друге “відкриття Америки”.

● Вказати нації шлях.

● Є навігація виходу із поточної пандемії COVID-19.

● Епідемія коронавірусу швидко розповсюджується, і наше розуміння її законів глибшає.

● Перший етап уповільнює розповсюдження коронавірусу та дозволяє вирівняти криву епідемії.

● Під час другого етапу починається масове тестування на наявність COVID-19.

● Громадська гігієна в країні має різко покращитися.

● Третій етап почнеться не раніше, ніж тоді, коли з’явиться ефективний протокол лікування.

● Під час пандемії немає місця подвигам.

● Іншим разом країна має бути більш захищеною від наступної пандемії.

Створити поетапний план повернення Сполучених Штатів до нормального стану

Допоки більшість самоізольованих громадян мляво спостерігають за відчайдушними спробами медиків уповільнити поширення коронавірусу, окремі стратеги обмізкували питання, коли США зможуть “знову відкритися”.

Ще місяць тому аналітичний центр із питань державної політики – Американський інститут підприємництва (American Enterprise Institute), опублікував цікаву доповідь, співавтором якої став колишній комісар Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (“Food Аnd Drug Administration”, FDA; скорочено: “Управління їжі та ліків”) Сполучених Штатів Америки Скотт Ґотліб (Scott Gottlieb). Документ запропонував уряду США детальну “дорожню карту зі зняття карантину”, складену з чотирьох етапів

Перш ніж викладати основні положення, визначимо найважливіші критерії, якими має керуватися будь-яка країна, яка зважиться розглядати питання про зняття суворого карантину. Справді, якщо відсутні: масове тестування населення, відстеження усіх типів випадків інфікування, надійна логістика захисних засобів для медпрацівників, масове використання громадськістю немедичних масок, свідоме дотримання населенням соціального дистанціювання, послідовне і щодобове зниження кількості нових хворих на COVID-19 – про “дорожню карту зі зняття карантину” не може бути й мови.

Оцінюючи величезне значення прогностичного документу, колумніст газети “Washington Post” Марк Тіссен (Marc A.Thiessen) так описав ситуацію:

- Рішення президента Трампа продовжити карантин до кінця квітня було правильним кроком. Попри те, що кількість нових випадків захворювань на COVID-19 демонструє ознаки зниження у таких гарячих точках, як штат Вашингтон та Нью-Йорк, нові епіцентри виникли у Флориді, Луїзіані, Іллінойсі та Мічиґані. Але Дональд Трамп мав рацію, коли поставив перед фахівцями мету: створити поетапний план повернення Сполучених Штатів до нормального стану. Так, економічні збитки продовжують зростати, за деякими підрахунками, у наступні тижні 4-6,5 мільйона громадян стануть безробітними, але американці охоче сидітимуть вдома і нудитимуться пандемією, якщо побачать світло в кінці тунелю. Встановлюючи нехай і абстрактний термін, президент Трамп фактично кинув виклик медикам, щоб вказати нації шлях, який вестиме із пустелі.

ЧІТКИЙ ПЛАН ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ, ЯКОЮ ТЕПЕР СПРИЙМАЄТЬСЯ ПАНДЕМІЯ COVID-19

Отже, вони це зробили. Команда колишніх посадових осіб FDA, залучивши до проєкту купу експертів Центру охорони здоров’я Джона Хопкінса (John’s Hopkins Center For Health Security), виписала чіткий план для подолання глобальної кризи, якою тепер сприймається пандемія COVID-19.

Спочатку – ключовий момент: цей аналітичний документ рекомендує уряду США прийняти дорожню карту, що стане навігацією виходу із поточної пандемії COVID-19. Він окреслює конкретні напрямки адаптації нинішнього соціального дистанціювання до поточних потреб охорони здоров’я, а не викладає стратегію пом’якшення наслідків світової пандемії. Адже, лише обмеживши та локалізувавши поширення епідемії коронавірусу, можна говорити про нові інструменти та підходи для запобігання у світі подальшого поширення інфекційних захворювань.

Конкретні етапи та маркери, які містять нижче викладені рекомендації, – це судження та висновки, збудовані на нинішньому науковому розумінні ситуації, вони спрямовані на пошуки ефективного шляху виходу країни із пандемії. Тим часом епідемія коронавірусу швидко розповсюджується, і наше розуміння її законів глибшає. Викладені тут завдання потребуватимуть і отримуватимуть постійну увагу на найвищому рівні, але з огляду на поточну ситуацію – вони оновлюватимуться та уточнюватимуться, оскільки у недалекому майбутньому стануть доступними додаткові докази, контекст та розуміння природи цьогорічної пандемії.

Щоб поступово відійти від суворого дотримання соціального дистанціювання, як основного інструменту контролю майбутнього поширення, потрібні:

● точніші дані для визначення меж поширення епідемії, швидкості впливу COVID-19 та рівня імунітету серед населення;

● підвищення технічних можливостей національної та місцевої систем охорони здоров’я, зміцнення інфраструктури охорони здоров’я задля попередження ранньої ідентифікації спалахів, стримування нових випадків захворювань, найсучасніше медичне забезпечення;

● перевірені терапевтичні, профілактичні й запобіжні методики лікування та більш кваліфіковані протоколи терапії, що стануть інструментами захисту найбільш вразливих груп людей і допоможуть вчасно рятувати хворих на коронавірус.

Стисло розглянемо, що саме пропонується поетапно.

Фото: АА

ВІД “СУВОРОГО КАРАНТИНУ” ДО “ПОМ’ЯКШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ХАРАКТЕРУ”

ПЕРШИЙ ЕТАП. Будемо оптимістами: дорога до світла в кінці тунелю вже почалася, бо триває перший етап, свідками якого ми є. Уряд використовує різні методи запровадження соціального дистанціювання: в одних регіонах це називається “суворий карантин”, у других – “пом’якшення демографічного характеру” (“population-based mitigation”). Іншими словами, дієвій ізоляції громад сприяло закриття шкіл, ресторанів, музеїв, спортзалів.

Регулярно через ЗМІ влада просить громадян залишитися вдома, за можливості – працювати віддалено, скасувати зайві подорожі та відвідання місць масових зібрань. Перший етап уповільнює розповсюдження коронавірусу, дозволяє вирівняти криву епідемії, збільшити можливості тестування населення, технічно доозброїти лікарні, що знадобиться для переходу до другого етапу.

Перший етап – це поточна фаза реагування держави на пандемію. Поволі відновлюються розірвані зв’язки між громадами та регіонами, триває самоізоляція країн. Щоб уповільнити поширення інфекційних захворювань закриті всі зони ризику: школи, офіси, заводи, торговельні центри, спортзали, ресторани, кафе, концертні зали. Все, що уповільнює поширення COVID-19, має завмерти і дочекатися, поки інфраструктура охорони здоров’я не зможе збільшити масштаби, а головне – якість надання медичної допомоги та, зрештою, почне безпечно керувати перебігом епідемії й системно доглядати численних хворих.

Фото: АА

З ТОЧКИ ЗОРУ ВІРУСОЛОГІЇ МЕДИЧНО ОЗБРОЄНА ВЛАДА ПОВИННА МАТИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРЯТИ ВСІХ ГРОМАДЯН НА СИМПТОМИ

ДРУГИЙ ЕТАП передбачає перехід до нової стратегії на державному рівні – в залежності від конкретної ситуації: від “втручань на підставі конкретних результатів” до ізоляції груп конкретних осіб. Починається масове тестування на наявність COVID-19, контактно відстежуються та ізолюються активні носії вірусу, що дозволяє здоровим громадянам поволі повертатися до буденних справ. У такий спосіб сьогодні діє уряд Південної Кореї.

Надійним триґером, що запустить поступовий перехід від ізоляції цілого міста чи іншого населеного пункту до карантину окремих груп населення, стане ситуація, коли протягом 14 днів місцева медицина демонструватиме стійке скорочення випадків інфікування коронавірусом. З точки зору вірусології медично озброєна влада повинна мати можливість перевіряти всіх громадян на симптоми, проводити активний моніторинг тих пацієнтів, які мали позитивні тести на COVID-19, чітко відстежувати їхні соціальні контакти та ефективно лікувати всіх, хто справді потребує госпіталізації.

Як стверджує у своїх нотатках до плану колишній комісар “Управління їжі та ліків” США Скотт Ґотліб:

- Америка повинна мати національну можливість проводити щонайменше 750 тис. тестів на тиждень (в Україні проводиться 11 тис. на тиждень, хоча за пропорцією, має проводитися 80 тис. – О.Р.), а також у диспансерах удвічі збільшити кількість ліжок та апаратів штучної вентиляції легенів, доступних для лікування пацієнтів по всій країні.

Лише досягнувши таких медичних орієнтирів, окремі регіони зможуть повільно починати послаблювати заходи соціального дистанціювання. Тим часом особи, які мають підтверджені випадки захворювання на COVID-19, ізолюватимуться щонайменше на сім днів, а їхні установлені контакти відправлятимуться на контрольований карантин на 14 днів. Якщо ці умови дотримуватимуться, решта може полегшено зітхнути та повертатися до роботи чи до школи.

Фото: АА

НА ДРУГОМУ ЕТАПІ ВЛАДІ ВАРТО ОБМЕЖИТИ СОЦІАЛЬНІ ЗІБРАННЯ ДО 50 ЛЮДЕЙ

Утім, ще зарано фантазувати. Навіть під завісу другого етапу життя не поверне у звичайне русло і не стане таким, яким воно було до пандемії. Команда американських експертів наполягає: якщо є громадяни, які можуть продовжувати працювати дистанційно, – нехай не ризикують, а трудяться вдома. На другому етапі владі варто обмежити соціальні зібрання до 50 людей, а свідомі громадяни нехай дотримуються підвищених стандартів гігієнічного захисту, зокрема, щоб зменшити ризик безсимптомного поширення COVID-19, – у публічних місцях не слід знімати тканинні немедичні маски.

Наголошується: групи ризику, рахуючи людей похилого віку (60+) та носіїв захворювання на коронавірус, – мають дотримуватися соціальної ізоляції доти, поки в країні не буде розроблено та затверджено протокол ефективного лікування. Це період, коли громадська гігієна в країні має різко покращитися, а щоденне прибирання місць загального користування повинне стати звичним ділом.

Під час пандемії немає місця подвигам. Якщо протягом п’яти днів на певній території спостерігатиметься стійке зростання нових випадків інфікування COVID-19, Скотт Ґотліб та його команда рекомендують владі повернутися до першого етапу та відновити суворіший рівень місцевого карантину. Особливу увагу слід приділити інформаційній координації дій центральної й регіональної влади.

Фото: АА

ЛАНЦЮГИ ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ МОЖУТЬ БУТИ РОЗІРВАНІ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ДЕЯКИМ ДЕРЖАВАМ ПЕРЕЙТИ В ТРАВНІ ДО ПОСЛАБЛЕННЯ РЕЖИМУ САМОІЗОЛЯЦІЇ

ТРЕТІЙ ЕТАП почнеться не раніше, ніж тоді, коли з’явиться ефективний протокол лікування – іншими словами: сертифікована ВООЗ і доступна вакцина. Лише тоді ми зможемо перейти до третього етапу та зняти всі обмеження, викликані карантином. Доти ми маємо боротися з коронавірусом так само, як воювали з іншими вірусами, такими як сезонний грип.

Ця фаза передбачає зняття соціального дистанціювання та інших примусових заходів часів карантину, введених під час першого та другого етапів. Їй має передувати стійка й тривала стратегія боротьби з інфекційними захворюваннями, якої вимагає сучасність. Але тільки вона дає чітку відповідь на ключове запитання від мільйонів громадян, чиї життя та бізнес спустошені: “Коли і як закінчиться весь цей жах?” Відповідь, за словами команди Ґотліба, полягає в тому, що, якщо ми дотримуватимемось принципів соціального дистанціювання до 30 квітня, як наказав Трамп, ланцюги поширення епідемії можуть бути розірвані, що дозволить деяким державам перейти в травні до послаблення режиму самоізоляції.

Як написав у дещо футурологічній статті “Роботодавець перевірить вас негайно” для “The Wall Street Journal” Скотт Ґотліб:

- Перезапуск американської економіки після пандемії залежатиме від компаній, які оперативно діагностуватимуть коронавірус на робочому місці. Портативні й порівняно недорогі тестові платформи (йдеться про “GeneXpert” від компанії-виробника “Cepheid”. – О.Р.) зможуть доставлятися в офіси та підприємства мобільними мікроавтобусами або використовуватися просто на робочих місцях, безперечно, із залученням професійних медиків.

Фото: АА

ВІРУС COVID-19 НЕ БУДЕ ОСТАННІМ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП.

Він починається із гарної новини: такий буде.

Але закінчується новиною поганою, що вмістилася в одну заключну фазу:

- Четвертий етап – це ретельна підготовка до наступної пандемії.

Адже, як стверджують висновки команди Скотта Ґотліба, вірус COVID-19 не буде останнім в історії людства. Зокрема, нам доведеться вкласти величезні кошти в наукові й дослідницькі ініціативи, в саму систему охорони здоров’я, а також у нові координаційні структури управління, будь-коли готові до нових епідемічних атак. Іншим разом країна має бути більш захищеною від наступної пандемії.

Олександр Рудяченко, за матеріалами ЗМІ

Використані джерела: Scientific American, Experience Awareness, AEI, AEI-2, AEI-3, The Washington Post