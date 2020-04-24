У Франції за добу померли 516 осіб

У Франції за добу від коронавірусу померло 516 осіб, загальна кількість летальних випадків в країні з початку пандемії COVID-19 становить 21 856 смертей.

Про це заявив генеральний директор Національного управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон, пише Challenges.

«Кількість загиблих унаслідок епідемії у Франції зросла до 21856, за останню добу – 516 смертей, але кількість госпіталізованих громадян підтверджує зниження рівня смертності (544 – напередодні) упродовж останніх 15 днів», - сказав він.

За його словами, загалом епідемія забрала життя 13 557 людей у ​​лікарнях, з них 311 людей за останні 24 години, та 8 309 в будинках літніх людей та інших медико-соціальних установах, відповідно 205 – за добу.

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Усього у Франції зафіксовано 158 183 випадків зараження на коронавірус, 29 219 осіб госпіталізовано, 5053 – перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, 42088 – одужали.

У ВООЗ назвали «неймовірною людською трагедією» ситуації в будинках людей похилого віку та центрах соціальної допомоги в Європі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, половина смертей від COVID-19 фіксується у цих закладах.

Станом на ранок 24 квітня в світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули.

Фото: АА