У Франції за добу померли 516 осіб
Про це заявив генеральний директор Національного управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон, пише Challenges.
«Кількість загиблих унаслідок епідемії у Франції зросла до 21856, за останню добу – 516 смертей, але кількість госпіталізованих громадян підтверджує зниження рівня смертності (544 – напередодні) упродовж останніх 15 днів», - сказав він.
За його словами, загалом епідемія забрала життя 13 557 людей у лікарнях, з них 311 людей за останні 24 години, та 8 309 в будинках літніх людей та інших медико-соціальних установах, відповідно 205 – за добу.
Усього у Франції зафіксовано 158 183 випадків зараження на коронавірус, 29 219 осіб госпіталізовано, 5053 – перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, 42088 – одужали.
У ВООЗ назвали «неймовірною людською трагедією» ситуації в будинках людей похилого віку та центрах соціальної допомоги в Європі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, половина смертей від COVID-19 фіксується у цих закладах.
Станом на ранок 24 квітня в світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули.
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