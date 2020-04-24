Мадрид до листопада скасував всі масові заходи через пандемію коронавірусу

Мадрид до листопада скасував всі масові заходи через пандемію коронавірусу

Укрінформ
Міська влада Мадрида ухвалила рішення скасувати всі фестивалі та інші масові заходи, що повинні були відбутися з травня до листопада, через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє на El Mundo.

"Влада Мадрида скасувала всі фестивалі та масові зібрання до листопада через пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Чиновники пояснили необхідність зупинити підготовку всіх велелюдних заходів, оскільки «неможливо забезпечити та проконтролювати гігієнічні заходи, безпеку та соціальне дистанціювання» під час таких зібрань.

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Як зазначається, було скасовано понад 50 популярних у місті свят, серед яких фестивалі: Сан-Ісідро, Лос-Беранос-де-ла-Вілья, Морський бій при Вальекасі, Сан-Каетано та інші.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 725 351 випадок зараження коронавірусом, із них 191 055 - летальних, 745 819 осіб одужали.

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