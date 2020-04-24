Мадрид до листопада скасував всі масові заходи через пандемію коронавірусу

Міська влада Мадрида ухвалила рішення скасувати всі фестивалі та інші масові заходи, що повинні були відбутися з травня до листопада, через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє на El Mundo.

"Влада Мадрида скасувала всі фестивалі та масові зібрання до листопада через пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Чиновники пояснили необхідність зупинити підготовку всіх велелюдних заходів, оскільки «неможливо забезпечити та проконтролювати гігієнічні заходи, безпеку та соціальне дистанціювання» під час таких зібрань.

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Як зазначається, було скасовано понад 50 популярних у місті свят, серед яких фестивалі: Сан-Ісідро, Лос-Беранос-де-ла-Вілья, Морський бій при Вальекасі, Сан-Каетано та інші.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 725 351 випадок зараження коронавірусом, із них 191 055 - летальних, 745 819 осіб одужали.