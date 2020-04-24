Гарвард відмовився від $9 мільйонів допомоги у боротьбі з COVID-19 після докорів Трампа

Після критики з боку президента США Дональда Трампа та інших політиків Гарвардський університет оголосив, що не прийме близько $9 мільйонів доларів у вигляді фінансової допомоги від держави.

Про це повідомляється на сайті закладу.

"Раніше ми говорили, що Гарвард, як і інші установи, зіткнеться зі значними фінансовими проблемами через пандемію (COVID-19 – ред.) та економічну кризу, яку він спричинив. Однак ми також стурбовані тим, що пильна увага політиків та інших осіб до Гарварду у зв'язку з цією програмою може підірвати участь у заходах, спрямованих на допомогу, яку створив Конгрес, а президент підписав відповідний закон для того, щоб допомогти студентам та установам через фінансові проблеми, які найближчі місяці можуть бути найважчими. У зв’язку з цим … Гарвард вирішив не шукати та не приймати кошти, виділені йому відповідно до закону", - йдеться у заяві.

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Як пише ВВС, раніше у вівторок в ході брифінгу Трамп висловив невдоволення тим, що престижний американський університет отримує такі гроші.

Гарвард визнаний найбагатшим у світі університетом з цільовим фондом у 40 мільярдів доларів. Однак елітний коледж "Ліги плюща" заявив, що зіткнувся з "серйозними фінансовими проблемами" через пандемію.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі вже зареєстрували понад 2,6 млн випадків зараження коронавірусом.