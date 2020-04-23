Через заяви Трампа Іран викликав “на килим” посла

МЗС Ірану викликало посла Швейцарії, який представляє інтереси США у Тегерані, у зв'язку з недавніми заявами американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на іранське інформагентство IRIB.

«Міністр закордонних справ Аббас Мусаві також заявив, що викликав посла Швейцарії в Тегерані - який представляє інтереси США - передати повідомлення про те, що Іран буде рішуче захищати свої морські права в Перській затоці та реагуватиме на загрози», - йдеться у повідомленні.

Така реакція послідувала після того, як президент Трамп опублікував твіт, в якому наказав ВМС США знищити будь-яке іранське судно, яке їх переслідуватиме.

Раніше П'ятий флот ВМС США 15 квітня заявив, що військові катери Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) здійснювали небезпечні маневри поблизу кількох американських бойових кораблів у Перській затоці.

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За їх даними, іранські кораблі підходили до американських на відстань до дев'яти метрів. У КВІР згодом поклали відповідальність за те, що трапилося на ВМС США, заявивши, що американські кораблі «непрофесійною і провокаційною поведінкою» заважали проведенню іранських військових навчань.

Відносини між США та Іраном в останні місяці досить напружені. Вони різко загострилися після того, як 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, внаслідок чого був убитий командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані.