Boeing хоче скоротити 10% своїх працівників через коронавірус — ЗМІ

Компанія Boeing планує звільнити 10 відсотків своїх працівників у підрозділі цивільної авіації, аби зменшити витрати.

Це відбувається на тлі впливу пандемії COVID-19 на авіакомпанії, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на AFP.

"Звільнення стосуватиметься підрозділу, який виготовляв літак 737 MAX, який уже понад рік не літає після двох катастроф із людськими жертвами. Також цей підрозділ бере участь у виробництві літаків серій 787 та 777. Ідеться про звільнення до 7 тисяч працівників", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо: у Boeing загалом працює понад 160 тисяч людей по всьому світу, в тому числі 70 тисяч у штаті Вашингтон, де складається більшість цивільних літальних апаратів компанії.