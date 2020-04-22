Два літаки, відправлені Канадою по медзахист до Китаю, повернулися порожніми

Замовлений урядом Канади літак повернувся з Китаю без вантажу захисного медичного спорядження через перевантаження аеропорту Шанхая.

Про це CBC News розповіла речниця департаменту Державних послуг та закупівель Канади Емілі Гаріс.

“Це сталося через наземне перевантаження, спричинене значним зростанням кількості вантажних рейсів із аеропорту Шанхаю. Унаслідок цього, запланований вантаж не був доставлений до літака до того часу, коли він мусив вилітати”, - сказала Гаріс.

За її словами, весь вантаж досі належить Канаді й зберігається на складі у Шанхаї та буде доставлений до Північної Америки незабаром.

Зазначається, що з тієї самої причини порожнім до Канади повернувся й інший вантажний літак, замовлений урядом однієї з провінцій.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пояснив, що логістичні складнощі пов’язані передовсім із карантинними заходами у Китаї. “У Китаї діє низка обмежень стосовно того, як довго літак може перебувати в аеропорту до того, як змушений полетіти, незалежно від наявності або відсутності вантажу. Водночас, ланцюги постачання та перевезення вантажними автомобілями до аеропортів ускладнені та перериваються КПП й карантинними заходами”, - зазначив глава уряду Канади.

Він пообіцяв і надалі працювати над регулярним постачанням до Канади захисного медичного спорядження.

Станом на ранок середи на території Канади було виявлено майже 39 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 1871 життя.