Важливість альянсів в Азії та Африці за моделлю ЄС зростатиме – Карл фон Габсбург

Важливість регіональних альянсів в Азії та Африці, частково за моделлю Євросоюзу, зростатиме, оскільки спільно краще долати регіональні та глобальні виклики.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив глава Дому Габсбургів, президент Пан'європейського руху Австрії Карл Габсбург-Лотаринзький.

"Щодо націоналістичних рухів у Європі, які мріють про повернення до національних держав 1950-х років, то вони йдуть неправильним шляхом. І про це треба чітко говорити. Ми бачимо, що важливість регіональних альянсів в Азії чи також в Африці, частково за моделлю Євросоюзу, буде зростати. І це розумно, з огляду на існуючі виклики. Якщо ж хтось хоче діяти в Європі в рамках національних бар'єрів, то це – як стріляти собі в коліно", - заявив він.

Карл фон Габсбург вказав на те, що на тлі пандемії коронавірусу націоналістичні популістичні рухи в Європі зараз проявляють суперечливу критику в сторону ЄС: "З одного боку, вони критикують ЄС за нібито бездіяльність під час коронакризи, а з іншого – спрямовують критику на втручання ЄС".

При цьому, додав він, повноваження у сфері охорони здоров'я належать державам, і "ЄС" тут не може діяти. Але там, де він має компетенцію, як, наприклад, забезпечення координації, то "там Єврокомісія відреагувала, й навіть швидше, ніж держави-члени".

"Зрозуміло, що під час кризи тягне до безпеки національної держави. Однак, якщо ми уважно поглянемо на ситуацію, то дуже швидко виявимо, що ця безпека – оманлива. Економіка, яка лежить в основі нашого життя, настільки взаємопов’язана, що, як бачимо навіть з питань збирачів врожаю (а багато з них прибували з України) чи доглядачів, ми не можемо взяти і закрити кордони. Наше процвітання, а лише багате суспільство може дозволити собі якісну систему охорони здоров'я, базується на розподілі праці. І зараз це – та матеріалістична причина важливості європейського об’єднання", - переконаний президент Пан'європейського руху Австрії.

Крім того, існує ще аспект безпеки та зовнішньої політики. "Будучи маленькими національними державами, ми стаємо ігровим м'ячем у інших сил. Європейський Союз не повинен бути чимось на кшталт національної держави. Кожному має бути зрозуміло, що, наприклад, у зовнішній політиці ЄС сильніший, ніж кожна окрема країна", - заявив він.

Ще одним з найбільших та найважливіших досягнень європейського об’єднання є свобода подорожей Європою, яку дала Шенгенська угода. На переконання Карл фон Габсбурга, ЄС потрібен розумний та ефективний захист зовнішніх кордонів із метою контролю міграційних потоків, "але всередині Європи кордони мають лишатися відкритими".

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