РФ лобіює в Європі скасування санкцій з використанням "людей Штазі" - Карл фон Габсбург

Європа переступить через власні принципи, якщо під тиском Кремля поступиться у питанні санкцій проти РФ за агресію проти України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив глава Дому Габсбургів, президент Пан'європейського руху Австрії Карл Габсбург-Лотаринзький.

"Проблема в тому, що ми в Європі думаємо інакше, ніж Москва. Кожен голос в Європі, який виступає за припинення санкцій, для Москви є свідченням того, що завоювання легітимізовано. І це – стимул продовжувати політику агресії. І якщо Європа тут поступиться, то ми відмовимося від власних принципів", - заявив він.

Карл фон Габсбург вказав на те, що Росія вміло працює в Європі, лобіюючи скасування санкцій з використанням різних груп, як правого толку, так і старих комуністичних структур та людей Штазі: "Москва тут діє дуже вміло і покладається не лише на так званих правих. У цій пропагандистській битві використовуються ще й старі комуністичні структури. Ми це бачили в Австрії, але також і в Німеччині, де знову і знову виникають люди Штазі".

Президент Пан'європейського руху Австрії переконаний, що Москва не зацікавлена в об’єднаній Європі, оскільки остання "стоїть на заваді політиці сили Росії, яка полягає у внесенні розколу серед політичних союзників і, таким чином, ослаблення їхньої політики".