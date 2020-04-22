В Росії зафіксували вже близько 58 тисяч випадків COVID-19

За добу в Російській Федерації зареєстровано 5,2 тисячі випадків коронавірусу, а загальна кількість хворих наблизилася до 58 тисяч.

Такі дані оприлюднені на сайті стопкоронавірус.рф станом на ранок 22 квітня.

Згідно з даними порталу, 21 квітня в Росії зареєстровано 5235 випадків COVID-19 в 77 регіонах; загальна кількість хворих становить 57 934 особи.

За інформацією порталу, 1 новий випадок коронавірусу зафіксовано в Севастополі. Таким чином, загалом на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 65 випадків.

У Москві кількість нових випадків захворювання становить 2548, загалом у російській столиці зареєстровано 31 981 випадок інфікування. У Московській області виявлено 631 новий випадок, в Санкт-Петербурзі - 294.

За добу зареєстровано 57 летальних випадків, за весь період поширення коронавірусу померло 513 осіб. Одужали ще 546 осіб, і загальна кількість тих, хто вилікувався, сягнула 4392.

За даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 572 608 випадків зараження коронавірусом, з них 178 548 летальних, 701 509 осіб одужали.