У Литві розганяють фейк про виведення військ НАТО з країни

Литовське міністерство оборони повідомило про отриману ним неправдиву інформацію про рішення вивести війська НАТО з країни.

Про це йшлося у фальшивому електронному листі від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, надісланому міністру оборони Раймундасу Кароблісу, повідомляє портал Delfi.

"Це (фейковий лист - ред.) чергова спроба перетворити кризу через пандемію на кризу безпеки. Такі неправдиві новини - це спроби викликати недовіру до партнерів по альянсу і завадити єдності НАТО", - заявив Каробліс.

Міністерство стверджує, що аналогічне повідомлення, за попередніми даними, отримали литовські ЗМІ й офіційні установи, а також адресати у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За даними Департаменту стратегічної комунікації Збройних сил Литви, послідовні спроби використати кризу через пандемію для поширення дезінформації спостерігаються вже близько двох місяців.

"Поширюються неправдиві новини про дислокованого в Литві військового США, який нібито заразився коронавірусом, або про наміри Міністерства оборони не скасовувати міжнародні військові навчання", - зазначили в міністерстві.

У пресрелізі стверджується, що з 1 лютого зафіксовано 807 випадків появи неправдивих інформаційних повідомлень про вірус COVID-19. Ці повідомлення поширюються російською, англійською та литовською мовами. Більша їх частина - майже дві третини - російською мовою.

Як повідомлялося напередодні, аналітики Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Литви (LK SKD), які постійно стежать за поширенням дезінформації і неправдивої інформації в електронному просторі Литви, тільки минулого тижня (10-17 квітня) зафіксували 80 інформаційних інцидентів.