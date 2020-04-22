У Білорусі зареєстрували понад 7000 випадків коронавірусу

У Білорусі зареєстровано 7281 особа з позитивним тестом на COVID-19, більш ніж 558 нових випадків за останню добу.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

"Всього, за даними на 22 квітня, в країні зареєстровано 7 281 особа з позитивним тестом на COVID-19 (плюс 558 за останню добу), померло 58 пацієнтів (плюс 3 за останню добу)", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, всього за весь період з початку спалаху одужали і виписані 769 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз коронавірусу.

Зазначається, що з початку лютого в Білорусі проведено 114 тис. 955 тестів на коронавірусну інфекцію.

Також БЕЛТА повідомляє, що сьогодні уряд тимчасово заборонив вивезення з Білорусі апаратури для кисневої терапії, штучного дихання або іншої терапевтичної дихальної апаратури.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середину дня 22 квітня в світі зафіксовано 2 573 750 випадків коронавірусу, з них 701 886 людей видужало і 178 564 померло.

Фото: TUT.BY