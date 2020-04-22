Штатам прогнозують другу хвилю COVID-19, небезпечнішу за першу

Центр США з контролю і профілактики захворювань (CDC) попереджає, що COVID-19 може повернутися «другою хвилею» під час сезону грипу, тобто вже у жовтні.

Про це повідомляє ITB.

«Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде навіть складнішою, ніж та, яку ми тільки що пройшли», - зазначив директор CDC доктор Роберт Редфілд. На думку експертів, друга хвиля COVID-19 у США може виявитися настільки ж небезпечною, як і перша, яка почалася в Штатах з підтвердженням першого випадку коронавірусу 21 січня.

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У CDC побоюються масових втрат, які очікуються при комбінації сезонного спалаху грипу в жовтні цього року і другої хвилі COVID-19.

США є лідером за кількістю хворих коронавірусом у світі. Нині в країні зафіксовано 819 175 випадків коронавірусу, зокрема 45 343 смерті і 82 873 випадки одужання.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано 2 557 504 випадки зараження COVID-19, з них 177 662 летальні, одужала 694 881 особа.