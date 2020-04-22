Карантин у канадському парламенті продовжили на місяць

Через епідемію коронавірусу нижня палата канадського парламенту ще на місяць продовжила перерву в роботі.

Пленарні засідання парламенту Канади відновляться не раніше 25 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Доти члени спеціального парламентського комітету, у тому числі представники опозиції, збиратимуться в Оттаві раз на тиждень для обговорення нагальних питань. Окрім цього, двічі на тиждень члени комітету проводитимуть засідання в онлайн-режимі.

Утім, правила таких засідань ще належить розробити апарату парламенту. Нині регламентом передбачено лише процедуру особистого голосування.

Як повідомлялося, п’ятитижневий карантин в обох палатах канадського парламенту було оголошено 13 березня. Тоді був намір відновити пленарні засідання 20 квітня. Протягом цього часу депутати двічі збиралися на позачергові засідання для ухвалення ініціатив у боротьбі з коронавірусом.

За останніми даними, у Канаді підтверджено 37 229 випадків Covid-19 (З них понад 19 тисяч - у провінції Квебек). Недуга забрала 1728 життів.