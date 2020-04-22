Жертвами коронавірусу в Білорусі стали 55 осіб

У Білорусі внаслідок коронавірусної інфекції померли 55 осіб, загалом у країні підтверджено 6723 випадки Covid-19.

Про це повідомляють Белновости з посиланням на МОЗ країни.

"Згідно з опублікованими даними станом на 21 квітня, в результаті ускладнень у Білорусі померли 55 осіб", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що одужали та виписалися з лікарень 577 білорусів, які перехворіли на коронавірус.

Загалом у Білорусі виявлено 6723 випадки Covid-19. Від початку лютого медики здійснили 108 тисяч 545 тестів на виявлення коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень Covid-19, з яких понад 170 тисяч – летальні.

За даними на 9:00 21 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6125 випадків Covid-19 (за останню добу - 415), з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.