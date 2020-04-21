Трамп доручив готувати план порятунку нафтогазової промисловості

На тлі безпрецедентного обвалу цін на нафту, в тому числі американську, що поглибило негативні тенденції на біржах, президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримати нафтогазову промисловість Сполучених Штатів державними резервами.

Про це він повідомив у вівторок у Twitter.

"Ми ніколи не підведемо велику нафтогазову промисловість Сполучених Штатів. Я доручив міністру енергетики й міністру фінансів сформувати план, який забезпечить фонди, щоби зберегти ці дуже важливі компанії та робочі місця на тривалий час у майбутньому", - заявив глава Білого дому.

Як повідомлялося, американські біржі завершили минулий понеділок падінням, продовживши тенденцію нестабільності. Зокрема, індекс Dow знизився майже на 600 пунктів на тлі безпрецедентного падіння цін на нафту. Вартість американської нафти марки WTI для доставок у травні впала більш ніж на 100% і становила негативну суму мінус $37,63 за барель, засвідчивши, наскільки зменшився попит через пандемію коронавірусу у світі.