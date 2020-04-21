Трамп доручив готувати план порятунку нафтогазової промисловості
Про це він повідомив у вівторок у Twitter.
"Ми ніколи не підведемо велику нафтогазову промисловість Сполучених Штатів. Я доручив міністру енергетики й міністру фінансів сформувати план, який забезпечить фонди, щоби зберегти ці дуже важливі компанії та робочі місця на тривалий час у майбутньому", - заявив глава Білого дому.
Як повідомлялося, американські біржі завершили минулий понеділок падінням, продовживши тенденцію нестабільності. Зокрема, індекс Dow знизився майже на 600 пунктів на тлі безпрецедентного падіння цін на нафту. Вартість американської нафти марки WTI для доставок у травні впала більш ніж на 100% і становила негативну суму мінус $37,63 за барель, засвідчивши, наскільки зменшився попит через пандемію коронавірусу у світі.