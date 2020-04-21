У столиці Болгарії послабили карантин

Міністерство охорони здоров'я Болгарії послабило обмеження в'їзду та виїзду зі столиці країни Софії, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

"Міністр охорони здоров'я Болгарії Кирил Ананьєв втілив у життя з 21 квітня поправку до власного розпорядження щодо заборони на рух приватних легкових автомобілів з та до столиці країни Софії", - йдеться у повідомленні.

Початкова версія наказу Ананьєва, виданого 17 квітня, передбачала відкриті "вікна" для руху особистого транспорту двічі на день, по дві години вранці та ввечері, для тих, хто їхав до та з свого місця праці.

З 21 квітня громадянам дозволено в'їжджати та виїжджати з Софії на особистому транспорті з метою дістатися до місця праці протягом будь-якого часу за умови заповнення спеціальної декларації.

При цьому, за неправдиву інформацію у декларації про поїздку передбачено штрафи у розмірі від 100 до 300 левів (близько 50-150 євро) та ув'язнення на термін до трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.

Фото з сайту sofiaglobe.com