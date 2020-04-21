Кількість випадків COVID-19 у країнах Балтії зросла до 3650

Кількість інфікованих коронавірусом, зафіксована в країнах Балтії, зросла до 3650 осіб.

Найбільше хворих виявлено в Естонії - 1552, повідомляє Департамент здоров'я Естонії.

За добу в країні виявлено 17 нових випадків зараження коронавірусом, померли троє людей похилого віку. Загалом померли 43 особи. При цьому 124 хворі естонці потребують стаціонарного лікування, дев'ятеро з них перебувають на контрольованому диханні. 169 осіб були виписані з лікарень.

У Литві за весь період спостереження зафіксовано 1350 інфікувань, причому за понеділок медики встановили 24 нових випадки COVID-19, повідомляє литовське МОЗ. Кількість померлих за час пандемії: 37. Одужали: 298 (з них 55 - лікарі).

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За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулу добу коронавірус було підтверджено у дев'ятьох людей. Кількість інфікованих в країні сягнула 748. 43 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі 40 з помірним перебігом захворювання, 3 - з важким. 67 пацієнтів були виписані з лікарні.

За даними сайту Worldometer, станом на 17 квітня у світі зареєстровано 2 491 325 випадків зараження коронавірусом, з них 170 634 летальні, 653 722 особи одужали.

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