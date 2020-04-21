У Грузії за добу сталися два землетруси

У грузинському регіоні Кахетії стався землетрус магнітудою 4,2.

Про це повідомляє Новини-Грузія з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу.

«Землетрус магнітудою 4,2 стався сьогодні у Східній Грузії», - йдеться у повідомленні.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 10:08 у міста Кварелі, за 9 кілометрів від села Ахалсопелі.

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Епіцентр знаходився на глибині 35 кілометрів. Інформації про руйнування не надходило.

Повідомляється, що за останню добу це вже другий землятрус в Кахетії. Поштовхи магнітудою 3,6 були зафіксовані вдень 20 квітня поблизу кордону Грузії, в горах між Цунтинським районом Дагестану і Кварельським районом Грузії.