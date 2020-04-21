У світі за рік стратили 657 осіб - Amnesty International

У 2019 році в 20 країнах було страчено не менш як 657 осіб.

Про це свідчить звіт правозахисної організації Amnesty International, повідомляє DW.

Йдеться лише про задокументовані випадки виконання смертних вироків.

У Китаї, за оцінками Amnesty International, стратили "тисячі" людей. КНР не потрапила до сатистики, оскільки не надає офіційних даних. В Ірані стратили 251 людину, з них четверо - неповнолітні. У Саудівській Аравії стратили 184 особи. Це найбільша кількість страт, зафіксована у цій країні протягом часу спостереження. В Іраку стратили не менш як сто осіб (удвічі більше, ніж рік тому).

"Смертна кара несумісна з основними правами людини, її слід нарешті скасувати в усьому світі", - заявив генеральний секретар Amnesty International в Німеччині Маркус Бееко.

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Як повідомлялося, в Європі єдиною державою, де ще вдаються до смертної кари, залишається Білорусь.