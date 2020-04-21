Суди, відрядження та ресторани: Гейтс сказав, як зміниться життя США після пандемії

На початку червня США поступово розпочнуться знімати обмеження, запроваджені для сповільнення пандемії нового коронавірусу.

Таку думку в інтерв’ю LinkedIn висловив американський бізнесмен, філантроп і засновник корпорації “Microsoft” Білл Гейтс, пише Inc.com.

“На переконання Гейтса, США можуть розпочати відкриватися на початку червня, якщо ситуація розвиватиметься добре. Однак це “відкриття” він назвав “напівнормальним”, а не поверненням до того, як було раніше”, - йдеться у матеріалі.

Гейтс заявив, що масові заходи все одно будуть обмежені, однак “робота заводів, будівництво, навчання у школах можна відновити”.

Утім, відновлення деяких галузей економіки потребуватиме значно більше часу, ніж інших. “Чи хотітимуть люди подорожувати чи відвідувати ресторан? Чи вважатимуть вони прийнятним придбання нового будинку? Навіть після того, як влада дозволить ці дії, не слід очікувати негайного відновлення попиту”, - сказав Гейтс.

За його словами, повноцінне відновлення діяльності можливе лише після розробки та масового виробництва вакцини, на що необхідно іще 18 місяців.

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Все ж навіть після винайдення ліків проти COVID-19 деякі аспекти життя зазнають докорінних змін. “Є деякі речі, приміром, відрядження, що навряд коли-небудь відновляться. Вони все одно відбуватимуться, але значно рідше”, - зазначив бізнесмен.

Гейтс зазначив, що суттєвих змін зазнають і роботи судів та законодавчих органів, які суттєво “оцифруються”. “Певним чином можна створити щось більш ефективне й краще, ніж те, що існувало раніше”, - підсумував він.